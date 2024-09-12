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СК возбудил дела в отношении атаковавших курян военнослужащих ВСУ

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, которые напали на мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«В отношении военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство», – говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения этого дела стало видео, опубликованное в социальных сетях. На нем запечатлен обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Курской области – они убегали в сторону леса.

Другое дело возбуждено после того, как украинские военнослужащие с помощью двух управляемых дронов со взрывчаткой совершили подрыв легковой машины. Они обвиняются в совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

Отдельное дело СК возбудил в отношении военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юлии Лапыч. Она подозревается в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По данным следствия, Лапыч, находясь на территории Курской области, участвовала в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры.

Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области ведутся больше месяца. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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