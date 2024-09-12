СК возбудил дела в отношении атаковавших курян военнослужащих ВСУ
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, которые напали на мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.
«В отношении военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной вооруженных формирований Украины возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта и покушении на убийство», – говорится в сообщении.
Поводом для возбуждения этого дела стало видео, опубликованное в социальных сетях. На нем запечатлен обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Курской области – они убегали в сторону леса.
Другое дело возбуждено после того, как украинские военнослужащие с помощью двух управляемых дронов со взрывчаткой совершили подрыв легковой машины. Они обвиняются в совершении террористического акта, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.
Отдельное дело СК возбудил в отношении военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юлии Лапыч. Она подозревается в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По данным следствия, Лапыч, находясь на территории Курской области, участвовала в обстрелах людей и объектов гражданской инфраструктуры.
Бои ВС РФ и ВСУ в Курской области ведутся больше месяца. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.