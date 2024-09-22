Что известно о ситуации в Курской области на 22 сентября

Власти продолжают совершенствовать инструменты поддержки курян, пострадавших в результате вторжения ВСУ, теперь на портале «Госуслуги» доступна обновленная информация для граждан, которым пришлось покинуть свои дома в приграничных районах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Алексей Смирнов. На портале, в частности, помощь могут получить люди, которые разыскивают близких или сами хотят помочь. В разделе «Государственные услуги для пострадавших» были добавлены сведения о получении жилищного сертификата и восстановлении документов, а также новый раздел «Бесплатная юридическая помощь» с контактами Госюрбюро Курской области, где можно оставить заявку на юридическую помощь.