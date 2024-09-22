Что известно о ситуации в Курской области на 22 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 22 сентябряВС России продолжают действия по «разгрому» противника, заявили в Минобороны
Бои в Курской области между Вооруженными силами России и вторгшимися в регион украинскими военными продолжаются более полутора месяцев. Потери украинской стороны за все время столкновений на направлении превысили 16 000 человек, российская армия продолжает действия по разгрому группировки противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 22 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в Курской области, в ходе которых нанесли поражение силам нескольким бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово, говорится в очередной сводке Минобороны РФ. За последние сутки подразделениям группировки удалось отразить семь атак противника в направлении Марьевки, Малой Локни и Большой Обуховки.
ВС РФ также отразили при поддержке армейской авиации и огня артиллерии три попытки прорыва через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, сообщили в оборонном ведомстве. Здесь украинские силы также несли потери личного состава и техники, а пять солдат сдались в плен.
Авиация, артиллерия и действия войск также поразили скопления живой силы и техники бригад ВСУ в районах 20 населенных пунктов. Удары, в том числе и ракетные, наносились и резервам противника в Сумской области. Отдельно ведомство сообщило об ударе Су-34 по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе, опубликовав видео работы экипажа.
По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, а всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 16 000 военнослужащих.
ВСУ теряют технику в Курской области
ВСУ с начала нападения на приграничный российский регион потеряли больше половины техники, сообщил 22 сентября «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
«Они понесли реально очень серьезные потери за счет того, что их остановили и уничтожили. Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, больше половины техники уже они потеряли», – сказал Алаудинов.
Накануне поздно вечером он рассказал в своем Telegram-канале о ситуации в регионе и попытке прорыва ВСУ на танке и боевой бронированной машине (ББМ) у населенного пункта Плехово Суджанского района. По его словам, эта попытка не удалась, а российские подразделения весь день выбивали противника, который пытался пробиться на один из опорных пунктов.
«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехова пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения сожгли. Потом они там на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», – сказал он на опубликованном видео.
На «Госуслугах» обновили информацию о мерах поддержки
Власти продолжают совершенствовать инструменты поддержки курян, пострадавших в результате вторжения ВСУ, теперь на портале «Госуслуги» доступна обновленная информация для граждан, которым пришлось покинуть свои дома в приграничных районах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Алексей Смирнов. На портале, в частности, помощь могут получить люди, которые разыскивают близких или сами хотят помочь. В разделе «Государственные услуги для пострадавших» были добавлены сведения о получении жилищного сертификата и восстановлении документов, а также новый раздел «Бесплатная юридическая помощь» с контактами Госюрбюро Курской области, где можно оставить заявку на юридическую помощь.
Обновились и разделы «Образование» и «Финансы», где собраны данные о платежах за ЖКУ, кредитных каникулах и выплатах для пострадавших предпринимателей, рассказал Смирнов. Кроме того, сервис может подсказать, куда обратиться за медицинской помощью, где найти работу и получить гуманитарную помощь.
На «Госуслугах» информацию о мерах поддержки могут найти и жители Белгородской области, которая также подвергается обстрелам со стороны Украины. На портале начал работать электронный сервис по подаче заявлений на получение компенсации на аренду жилья для жителей, которые выехали из приграничных сел, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, компенсация из областного бюджета составляет для граждан 20 000 руб., а для многодетных семей выплата установлена в размере 40 000 руб. За три дня заявления подали 140 человек.
Какие регионы приняли детей из Курской области
Более 1500 детей из Курской области в организованных группах сейчас находятся за пределами региона, их сопровождают 455 педагогов и родителей, сообщил Смирнов. Он уточнил, что дети живут на базах лагерей и санаториев, в том числе в Международном детском центре «Артек», образовательном центре «Сириус» и Всероссийском центре «Смена».
Губернатор перечислил регионы, которые уже приняли ребят: это Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Тверская, Волгоградская, Московская, Калужская и Самарская области, Ставропольский край. По его словам, для детей организован образовательный процесс на базе местных школ, также они могут заниматься в кружках и спортивных секциях и посещать экскурсии.
До конца сентября, по данным властей, еще 568 курян с сопровождающими поедут за пределы регионы. 22 августа Смирнов говорил, что из зоны ЧС выехали более 133 000 человек.