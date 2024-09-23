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Около 270 человек удалось найти при освобождении Курской области

Ведомости

При освобождении населенных пунктов в Курской области удалось найти 268 человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», – написал он.

С начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родственниками и близкими, добавил Смирнов. По его данным, за этот период сотрудники полиции также нашли 101 разыскиваемого. В основном среди них были пожилые люди, которые вынужденно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.

Для приема заявлений об утрате связи с близкими открыты отделы полиции, напомнил губернатор Курской области. В этом помогают и сотрудники Российского Красного Креста, где круглосуточно действует горячая линия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались через границу Курской области 6 августа. Впоследствии они смогли оккупировать часть Суджанского района вместе с райцентром, а также часть Кореневского, Беловского и Льговского районов. В области до сих пор продолжаются бои и обстрелы.

12 августа Смирнов оценивал число людей, о судьбе которых местным властям на тот момент не было ничего известно, в 2000. 29 августа в МИД России говорили, что всего за помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3500 человек после эвакуации из Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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