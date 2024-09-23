Около 270 человек удалось найти при освобождении Курской области
При освобождении населенных пунктов в Курской области удалось найти 268 человек, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», – написал он.
С начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родственниками и близкими, добавил Смирнов. По его данным, за этот период сотрудники полиции также нашли 101 разыскиваемого. В основном среди них были пожилые люди, которые вынужденно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.
Для приема заявлений об утрате связи с близкими открыты отделы полиции, напомнил губернатор Курской области. В этом помогают и сотрудники Российского Красного Креста, где круглосуточно действует горячая линия.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались через границу Курской области 6 августа. Впоследствии они смогли оккупировать часть Суджанского района вместе с райцентром, а также часть Кореневского, Беловского и Льговского районов. В области до сих пор продолжаются бои и обстрелы.
12 августа Смирнов оценивал число людей, о судьбе которых местным властям на тот момент не было ничего известно, в 2000. 29 августа в МИД России говорили, что всего за помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3500 человек после эвакуации из Курской области.