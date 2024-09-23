Около 270 человек удалось найти при освобождении Курской области

С начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родственниками и близкими, добавил Смирнов. По его данным, за этот период сотрудники полиции также нашли 101 разыскиваемого. В основном среди них были пожилые люди, которые вынужденно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.