Москалькова: возбуждено 36 дел об издевательствах ВСУ над гражданскими в России

Она также заявила о получении «огромного» количества обращений, связанных с преступлениями ВСУ. По словам Москальковой, с 5 августа (6 августа ВСУ попало в Курскую область) было получено 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Москалькова рассказала о вымогательстве со стороны ВСУ за выкуп попавших в плен российских бойцов.