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Москалькова: возбуждено 36 дел об издевательствах ВСУ над гражданскими в России

Ведомости

Следствие возбудило 36 уголовных дел об издевательствах над гражданским населением РФ со стороны украинских военных, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

Она также заявила о получении «огромного» количества обращений, связанных с преступлениями ВСУ. По словам Москальковой, с 5 августа (6 августа ВСУ попало в Курскую область) было получено 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Москалькова рассказала о вымогательстве со стороны ВСУ за выкуп попавших в плен российских бойцов.

В ходе пресс-конференции по преступлениям украинской стороны был представлен доклад о «Злодеяниях киевского неонацистского режима в Курской области». Его представил член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев. В своем докладе Григорьев приводит истории свидетелей, а сам доклад состоит из описи произошедшего со стороны местных жителей.

11 августа Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область. Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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