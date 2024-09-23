Москалькова: возбуждено 36 дел об издевательствах ВСУ над гражданскими в России
Следствие возбудило 36 уголовных дел об издевательствах над гражданским населением РФ со стороны украинских военных, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.
Она также заявила о получении «огромного» количества обращений, связанных с преступлениями ВСУ. По словам Москальковой, с 5 августа (6 августа ВСУ попало в Курскую область) было получено 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Москалькова рассказала о вымогательстве со стороны ВСУ за выкуп попавших в плен российских бойцов.
В ходе пресс-конференции по преступлениям украинской стороны был представлен доклад о «Злодеяниях киевского неонацистского режима в Курской области». Его представил член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев. В своем докладе Григорьев приводит истории свидетелей, а сам доклад состоит из описи произошедшего со стороны местных жителей.
11 августа Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область. Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.