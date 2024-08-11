Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить атаки на Курскую область
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить «терроризм со стороны Украины». Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.
В результате нападения украинских военных на Курскую область, как отметила Москалькова, пострадали «тысячи» мирных граждан. Она рассказала, что в своем обращении также потребовала принять меры к «недопущению грубого массового нарушения прав человека».
«Вместе с органами власти наши уполномоченные по правам человека в субъектах РФ работают в ПВР, куда прибыли жители Курской области. Участвуем в гуманитарной помощи для них», – добавила уполномоченный.
Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который готовится к выходу в сентябре.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. К 10 августа из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек.