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Москалькова обратилась в ООН с требованием осудить атаки на Курскую область

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить «терроризм со стороны Украины». Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

В результате нападения украинских военных на Курскую область, как отметила Москалькова, пострадали «тысячи» мирных граждан. Она рассказала, что в своем обращении также потребовала принять меры к «недопущению грубого массового нарушения прав человека».

«Вместе с органами власти наши уполномоченные по правам человека в субъектах РФ работают в ПВР, куда прибыли жители Курской области. Участвуем в гуманитарной помощи для них», – добавила уполномоченный. 

Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который готовится к выходу в сентябре.

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. К 10 августа из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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