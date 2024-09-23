Мирошник: ВСУ удерживают в Судже от 70 до 120 мирных россиян

«На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа – одно из социальных учреждений. По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек – это дети», – рассказал Мирошник.