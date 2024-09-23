Мирошник: ВСУ удерживают в Судже от 70 до 120 мирных россиян
Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в одном из социальных учреждений Суджи Курской области от 70 до 120 мирных жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.
«На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа – одно из социальных учреждений. По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек – это дети», – рассказал Мирошник.
О том что в Судже могут удерживаться мирные жители, 22 сентября сообщила официальной представитель МИД России Мария Захарова. Со всеми собранными сведениями работают российские следственные органы, но исчерпывающие данные о пострадавших гражданских невозможно получить до полного освобождения территории, добавила представитель внешнеполитического ведомства.
После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу.