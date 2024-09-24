Российские морпехи ликвидировали группу украинских разведчиков в Курской области
Бойцы морской пехоты уничтожили группу украинских разведчиков в Курской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ», – рассказал собеседник агентства.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
24 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области удалось вывести из окружения группу российских военнослужащих, доступа к которым не было больше месяца.