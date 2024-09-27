Наемники ВСУ из Франции и Грузии объявлены в международный розыск

Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и гражданин Франции Гийом Андреони заочно обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. По версии следствия, с 2022 г. по 2024 г. оба принимали участие в конфликте на стороне ВСУ, за что получили денежное вознаграждение. Хецуриани – сумму, эквивалентную более 3,1 млн руб., Андреони – 1,4 млн руб.