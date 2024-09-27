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Наемники ВСУ из Франции и Грузии объявлены в международный розыск

Ведомости

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) объявила в международный розыск двух граждан Франции и Грузии, которые подозреваются в участии в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и гражданин Франции Гийом Андреони заочно обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. По версии следствия, с 2022 г. по 2024 г. оба принимали участие в конфликте на стороне ВСУ, за что получили денежное вознаграждение. Хецуриани – сумму, эквивалентную более 3,1 млн руб., Андреони – 1,4 млн руб.

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения обвиняемых под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

26 сентября в Следственном комитете сообщили, что правоохранители в общей сложности привлекли к уголовной ответственности 785 иностранных наемников ВСУ. С 2014 г. возбуждено более 5300 дел против представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных объединений и представителей силовых структур. Суд вынес обвинительные приговоры в отношении 412 фигурантов, 32 из них получили пожизненные заключения.

После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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