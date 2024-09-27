Наемники ВСУ из Франции и Грузии объявлены в международный розыск
Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) объявила в международный розыск двух граждан Франции и Грузии, которые подозреваются в участии в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и гражданин Франции Гийом Андреони заочно обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. По версии следствия, с 2022 г. по 2024 г. оба принимали участие в конфликте на стороне ВСУ, за что получили денежное вознаграждение. Хецуриани – сумму, эквивалентную более 3,1 млн руб., Андреони – 1,4 млн руб.
Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения обвиняемых под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
26 сентября в Следственном комитете сообщили, что правоохранители в общей сложности привлекли к уголовной ответственности 785 иностранных наемников ВСУ. С 2014 г. возбуждено более 5300 дел против представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных объединений и представителей силовых структур. Суд вынес обвинительные приговоры в отношении 412 фигурантов, 32 из них получили пожизненные заключения.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.