Алаудинов: часть иностранных наемников в Курской области уже уничтожена
Иностранные наемники, которые зашли вместе с ВСУ на территорию Курской области, были законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, часть из них уже уничтожены. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов, передает ТАСС.
«То, что наемники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», – отметил он.
27 сентября проект «Немезида» опубликовал данные более 800 военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ и вторгшихся в Курскую область в начале августа. Среди них есть около 200 иностранных наемников из разных стран, в том числе из дружественных Армении, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и др.
В середине сентября Алаудинов сообщил, что из-за больших потерь иностранных наемников отвели из Курской области. По его словам, сейчас на территории региона остались только военнослужащие ВСУ и представители украинских формирований.
В Курской области уже почти два месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.