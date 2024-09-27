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Алаудинов: часть иностранных наемников в Курской области уже уничтожена

Ведомости

Иностранные наемники, которые зашли вместе с ВСУ на территорию Курской области, были законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ, часть из них уже уничтожены. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«То, что наемники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», – отметил он.

27 сентября проект «Немезида» опубликовал данные более 800 военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ и вторгшихся в Курскую область в начале августа. Среди них есть около 200 иностранных наемников из разных стран, в том числе из дружественных Армении, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и др.

В середине сентября Алаудинов сообщил, что из-за больших потерь иностранных наемников отвели из Курской области. По его словам, сейчас на территории региона остались только военнослужащие ВСУ и представители украинских формирований.

В Курской области уже почти два месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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