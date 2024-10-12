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ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины энергетические объекты

Удары наносились авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией
Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) поразили на Украине объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, а также скопления живой силы и техники в 146 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, уточнили в оборонном ведомстве. Также были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск. 

Кроме того, за последние сутки средства ПВО сбили в зоне спецоперации 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 БПЛА самолетного типа. По данным украинским СМИ, в подконтрольном ВСУ Херсоне после ночного удара произошел пожар на складе.

Минэнерго Украины сообщало, что в подконтрольной Украине Донецкой области на утро 12 октября без света остаются 114 населенных пунктов и более 79 000 абонентов. Также электроэнергии, в том числе из-за погодных условий, частично нет у жителей Харьковской, Херсонской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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