ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины энергетические объекты

Минэнерго Украины сообщало, что в подконтрольной Украине Донецкой области на утро 12 октября без света остаются 114 населенных пунктов и более 79 000 абонентов. Также электроэнергии, в том числе из-за погодных условий, частично нет у жителей Харьковской, Херсонской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.