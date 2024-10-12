ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины энергетические объекты

ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины энергетические объектыУдары наносились авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией
Российские Вооруженные силы (ВС РФ) поразили на Украине объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, а также скопления живой силы и техники в 146 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, уточнили в оборонном ведомстве. Также были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Кроме того, за последние сутки средства ПВО сбили в зоне спецоперации 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 БПЛА самолетного типа. По данным украинским СМИ, в подконтрольном ВСУ Херсоне после ночного удара произошел пожар на складе.
Минэнерго Украины сообщало, что в подконтрольной Украине Донецкой области на утро 12 октября без света остаются 114 населенных пунктов и более 79 000 абонентов. Также электроэнергии, в том числе из-за погодных условий, частично нет у жителей Харьковской, Херсонской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.