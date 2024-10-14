Москалькова: в ПВР остаются 30 400 эвакуированных из приграничья жителей России
В России в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 30 415 жителей приграничных регионов, которые были эвакуированы из-за угрозы безопасности. Среди них – 7670 детей. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяны Москалькова.
«Я и мои сотрудники регулярно посещаем ПВР, где находятся жители Курской и Белгородской областей, других регионов. Многие ведь еще два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой народных республик», – рассказала омбудсмен.
По ее словам, 960 ПВР с эвакуированными из приграничья людьми есть в 65 российских регионах. В частности, по данным МЧС, которые озвучила Москалькова, из Курской области были вывезены 112 337 человек. Более 100 000 курян разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в ПВР, лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. Еще около 40 000 жителей отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания, добавила Москалькова.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. После начала боевых действий вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно атаковать регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Новый виток напряженности произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.