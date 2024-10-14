Москалькова: в ПВР остаются 30 400 эвакуированных из приграничья жителей России

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. После начала боевых действий вооруженные силы Украины (ВСУ) стали регулярно атаковать регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Новый виток напряженности произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.