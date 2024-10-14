Москалькова сообщила о поиске более 1000 насильно вывезенных ВСУ курян
ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей Курской области, сейчас родственники пытаются их найти. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам».
«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей (жителей Курской области, вывезенных ВСУ. – “Ведомости”), от родственников, пытающихся их разыскать. <...> Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», – сказала она.
Москалькова добавила, что российской стороне ничего не известно о судьбе этих людей. Принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку», подчеркнула она.
Омбудсмен анонсировала встречу с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем. На переговорах тема вывезенных курян будет обсуждаться в первую очередь, уточнила Москалькова.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. В ежедневных сводках Минобороны РФ наиболее часто упоминаются населенные пункты Суджанского, Большесолдатского, Кореневского и Глушковского районов.
11 октября российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья Курской области. В частности, по данным правительства региона, в Кореневском районе были спасены 43 человека.