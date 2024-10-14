Москалькова сообщила о поиске более 1000 насильно вывезенных ВСУ курян

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей (жителей Курской области, вывезенных ВСУ. – “Ведомости”), от родственников, пытающихся их разыскать. <...> Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», – сказала она.