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Москалькова сообщила о поиске более 1000 насильно вывезенных ВСУ курян

Ведомости

ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей Курской области, сейчас родственники пытаются их найти. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам». 

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей (жителей Курской области, вывезенных ВСУ. – “Ведомости”), от родственников, пытающихся их разыскать. <...> Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», – сказала она.

Москалькова добавила, что российской стороне ничего не известно о судьбе этих людей. Принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку», подчеркнула она.

Омбудсмен анонсировала встречу с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцем. На переговорах тема вывезенных курян будет обсуждаться в первую очередь, уточнила Москалькова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. В ежедневных сводках Минобороны РФ наиболее часто упоминаются населенные пункты Суджанского, Большесолдатского, Кореневского и Глушковского районов.

11 октября российские военнослужащие освободили 56 жителей приграничья Курской области. В частности, по данным правительства региона, в Кореневском районе были спасены 43 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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