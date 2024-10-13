Что известно о боевых действиях в Курской области на 13 октября

За последние сутки, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одну попытку прорыва через госграницу в направлении поселка Новый Путь. В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.