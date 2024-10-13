Что известно о боевых действиях в Курской области на 13 октября

Что известно о боевых действиях в Курской области на 13 октябряМинобороны сообщило о взятии в плен очередной группы солдат ВСУ
Боевые действия между российскими военнослужащими и солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в августе вторглись в Курскую область, продолжаются 69-й день. Минобороны России сообщило о срыве экипажами самолетов Су-25 ротации украинских войск в приграничном районе. Власти Кореневского района обвинили ВСУ в вывозе сельхозтехники на территорию Украины.
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности пообещал восстановить и отстроить в новых и приграничных регионах «все, что было разрушено и повреждено».
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли огневое поражение силам нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово, сообщило Минобороны РФ в очередной сводке о ситуации в регионе.
За последние сутки, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одну попытку прорыва через госграницу в направлении поселка Новый Путь. В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, одной бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 19 населенных пунктов. По резервам противника в Сумской области удары наносила оперативно-тактическая авиация и ракетные войска, добавили в Минобороны.
Всего за сутки потери украинских сил составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, восемь солдат ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 600 человек.
Отдельно Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударным БПЛА «Иноходец» двух бронемашин ВСУ в курском приграничье. Технику обнаружили в лесопосадке военнослужащие разведывательного подразделения «Севера». Помимо этого экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений противника в приграничье. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям, уточнили в оборонном ведомстве.
ВСУ сжигают и вывозят сельхозтехнику
Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику из Кореневского района Курской области, а часть машин сожгли, сообщила 13 октября глава района Марина Дегтярева.
«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», – сказала она ТАСС.
По ее данным, ту технику, которую противник не успел вывезти на украинскую территорию, сожгли. Дегтярева добавила, что знает о случаях расстрелов мирных граждан при эвакуации из населенных пунктов и «множестве других преступлений ВСУ» в районе, пишет агентство.
В этот же день Дегтярева опубликовала в своем Telegram-канале видео проекта Wargonzo военкора Семена Пегова, который вышел накануне вечером. О происходящем в Кореневском районе рассказал командир батальона из полка контроля территорий «Юг» с позывным Валдай. Wargonzo называет район, куда вторглись ВСУ, «одним из самых горячих участков» в Курской области.
«На данный момент продолжаются бои в районе Ольговки, однако, враг уже не так активен. Зато наши бойцы бьют инициативно», – говорится в публикации.
От Коренево противника отодвинули, «враг бежит», российские военные взяли в плен большое количество украинских солдат, отметил Валдай. В целом обстановка в Коренево спокойная, отметила корреспондент проекта Ульяна Стриж.