ВС России вернули под свой контроль 15 населенных пунктов в Курской области
Вооруженные силы России вернули под свой контроль 15 населенных пунктов в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью «Комсомольской правде».
«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», – сказал он. Комментируя ситуацию в зоне проведения спецоперации, Алаудинов отметил, что на Донецком направлении ВС РФ двигаются вперед на 10 участках.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
По последним данным от Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление на направлении. За прошедшие сутки российские силы отразили пять атак вооруженных сил Украины в районе Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного. Операция ВС РФ в регионе продолжается.