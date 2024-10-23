Российский Красный Крест собрал 338 млн рублей пострадавшим в Курской области

22 октября в РКК сообщили, что организация помогла найти 1073 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в Курской области. Из них 860 гражданских и 213 военнослужащих. 14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что, по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек.