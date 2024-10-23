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Российский Красный Крест собрал 338 млн рублей пострадавшим в Курской области

Ведомости

Российский Красный Крест (РКК) собрал свыше 338 млн руб. для более 95 000 пострадавших от обстрелов в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Данные представлены в период с 7 августа этого года. На оказание помощи пострадавшим от обстрелов жителям Курской области собраны денежные средства на сумму 338,77 млн руб., в том числе курским региональным отделением РКК – 60,03 млн руб. и центральным аппаратом РКК – 278,74 млн руб. Общее количество получивших помощь – 95 284 человека.

Помощь в регионе оказывают 85 человек, среди которых сотрудники организации и волонтеры РКК.

22 октября в РКК сообщили, что организация помогла найти 1073 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в Курской области. Из них 860 гражданских и 213 военнослужащих. 14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что, по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек.

Более 100 000 жителей региона разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России.

Сейчас в Курской области продолжаются бои. 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию российского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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