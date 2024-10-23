Российский Красный Крест собрал 338 млн рублей пострадавшим в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) собрал свыше 338 млн руб. для более 95 000 пострадавших от обстрелов в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Данные представлены в период с 7 августа этого года. На оказание помощи пострадавшим от обстрелов жителям Курской области собраны денежные средства на сумму 338,77 млн руб., в том числе курским региональным отделением РКК – 60,03 млн руб. и центральным аппаратом РКК – 278,74 млн руб. Общее количество получивших помощь – 95 284 человека.
Помощь в регионе оказывают 85 человек, среди которых сотрудники организации и волонтеры РКК.
22 октября в РКК сообщили, что организация помогла найти 1073 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в Курской области. Из них 860 гражданских и 213 военнослужащих. 14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что, по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек.
Более 100 000 жителей региона разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России.
Сейчас в Курской области продолжаются бои. 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию российского региона.