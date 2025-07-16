Глава МИД Украины подтвердил готовность Киева продолжить диалог с Москвой
Украинская сторона готова продолжить диалог с РФ «в любое время и в любом месте». Об этом заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига в ходе встречи со своими польским и литовским коллегами.
«Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте», – добавил он (цитата по ТАСС).
Сибига также акцентировал внимание на том, что для Киева принципиально важно, чтобы в ходе переговоров с российской стороной речь шла об установлении перемирия и лишь затем – об остальных аспектах урегулирования.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 16 июля заявил, что в Кремле призывают оказать содействие в давлении на украинскую сторону для прямых переговоров.
14 июля президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, то он введет вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. По его словам, пошлины составят 100%. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется этого делать. После этого в Кремле заявили, что российская сторона неоднократно и на различных уровнях говорила, что ждет от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров сторон.
Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на всех». Также Москва передала 6000 тел погибших бойцов ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры не возобновятся, пока не закончатся обмены.