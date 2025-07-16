Глава МИД Украины подтвердил готовность Киева продолжить диалог с Москвой

14 июля президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, то он введет вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. По его словам, пошлины составят 100%. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется этого делать. После этого в Кремле заявили, что российская сторона неоднократно и на различных уровнях говорила, что ждет от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров сторон.