Кремль назвал весьма серьезным ультиматум Трампа

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона неоднократно на различных уровнях, в частности и на высшем уровне, говорила, что ждет от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров сторон. Москва сохраняет готовность к диалогу, но так и не получила предложения от Киева.