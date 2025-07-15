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Кремль назвал весьма серьезным ультиматум Трампа

России понадобится время, чтобы проанализировать заявления президента США
Ведомости

Заявление президента США Дональда Трампа о России весьма серьезное. Часть из него адресована лично президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков призвал дождаться мнения Путина. По его словам, однозначно можно сказать, что решение, которое принимается в Вашингтоне, странах НАТО и Брюсселе воспринимается Украиной не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению военных действий.

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона неоднократно на различных уровнях, в частности и на высшем уровне, говорила, что ждет от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров сторон. Москва сохраняет готовность к диалогу, но так и не получила предложения от Киева.

14 июля Трамп предупредил, что США применят вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров России в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что Вашингтону не придется этого делать.

Президент США также сообщил о планах по отправке Украине американского вооружения, оплату которого полностью обеспечат страны Европы. Речь идет об «очень крупном» соглашении и военной технике на миллиарды долларов. Ожидается, что сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) направят в Германию, оттуда они поступят в Киев. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО Patriot.

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