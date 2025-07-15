Трамп заявил, что не закончил вести дела с Путиным
Президент США Дональд Трамп не закончил вести дела с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский лидер в интервью BBC.
«Я разочарован в нем, но я не заканчиваю вести с ним дела. Но я в нем разочарован», – сказал Трамп.
Трамп отметил, он четыре раза думал, что сможет заключить соглашения с Россией о прекращении боевых действий.
14 июля президент США предупредил, что введет против России «очень суровые пошлины», если за следующие 50 дней не будет заключено мирное соглашение Москвы и Киева.
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам», – добавил он.