Песков: Украина воспринимает поддержку как сигнал к продолжению военных действий

Песков: Украина воспринимает поддержку как сигнал к продолжению военных действийКремль призвал к содействию в давлении на Киев для прямых переговоров
В Кремле надеются и призывают оказать содействие в давлении на украинскую сторону для прямых переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, основным посредником сейчас являются США и президент Дональд Трамп. «Много было заявлений сделано, много было слов и разочарований, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим отказывается давление на украинскую сторону. Потому что, я уже говорил, сейчас это выглядит так, что все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны», – сказал Песков.
14 июля Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, то он введет вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. По его словам, пошлины составят 100%. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется этого делать.
После этого в Кремле заявили, что российская сторона неоднократно и на различных уровнях говорила, что ждет от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров сторон.
Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва передала 6000 тел погибших бойцов ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры не возобновятся, пока не закончатся обмены.