Песков: Украина воспринимает поддержку как сигнал к продолжению военных действий

Как отметил представитель Кремля, основным посредником сейчас являются США и президент Дональд Трамп. «Много было заявлений сделано, много было слов и разочарований, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим отказывается давление на украинскую сторону. Потому что, я уже говорил, сейчас это выглядит так, что все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны», – сказал Песков.