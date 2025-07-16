Трамп: Путин хочет мира на Украине

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме пообещал, что введет «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Имеются в виду как минимум 100%-ные тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. По словам американского лидера, его страна потратила примерно $150 млрд на этот конфликт и хочет, чтобы он закончился.