Трамп: Путин хочет мира на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин хочет мирного урегулирования украинского конфликта. Трамп сказал об этом прессе, прибыв в Вашингтон из Пенсильвании.
«Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», – сказал глава Белого дома (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Трампа, пока намерения РФ якобы не соотносятся с действиями. Вместе с тем, американский лидер предположил, что достичь урегулирования, возможно, получится быстрее, чем за 50 дней, после которых он угрожал установить новые санкции.
14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме пообещал, что введет «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Имеются в виду как минимум 100%-ные тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. По словам американского лидера, его страна потратила примерно $150 млрд на этот конфликт и хочет, чтобы он закончился.
The New York Times со ссылкой на мнения экспертов писала 15 июля, что Трамп, вероятнее всего, не станет вводить 100%-ные торговые пошлины на импорт товаров из РФ и ее партнеров, так как это спровоцирует новую конфронтацию Вашингтона и Пекина.