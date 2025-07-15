NYT: с большей вероятностью Трамп не введет обещанные пошлины в отношении РФ
Президент США, скорее всего, не станет вводить 100%-ные торговые пошлины на импорт товаров из РФ и ее партнеров, так как это спровоцирует новую конфронтацию Вашингтона и Пекина, сообщила газета The New York Times со ссылкой на мнения экспертов.
По данным издания, Трамп откажется от конфликта с одной из крупнейших экономик мира и не будет идти на риск из-за Украины. В публикации подчеркнуто, что американский лидер уже давно говорит о ней как о стране, которая «не является жизненно важной для Соединенных Штатов».
Авторы материала также напомнили о модели поведения, которой известен Трамп. По их словам, он часто «устанавливает сроки, которые не соблюдает», и это вызывает сомнения в том, что пошлины начнут действовать спустя обещанные 50 дней.
14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме пригрозил, что введет «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из РФ и ее торговых партнеров. Президент США подчеркнул, что его государство уже потратило около $150 млрд на этот конфликт и поэтому хочет, чтобы он закончился.
20 июня агентство Bloomberg писало, что Трамп часто устанавливает сроки в «пару недель» для решения тех или иных вопросов, однако иногда их нарушает. Как указало издание, такую формулировку президент использует уже на протяжении нескольких лет. Он может либо не соблюсти назначенные им же сроки, или совсем забыть об обещаниях.