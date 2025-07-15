Газета
Телеграм
Главная / Политика /

NYT: с большей вероятностью Трамп не введет обещанные пошлины в отношении РФ

Ведомости

Президент США, скорее всего, не станет вводить 100%-ные торговые пошлины на импорт товаров из РФ и ее партнеров, так как это спровоцирует новую конфронтацию Вашингтона и Пекина, сообщила газета The New York Times со ссылкой на мнения экспертов.

По данным издания, Трамп откажется от конфликта с одной из крупнейших экономик мира и не будет идти на риск из-за Украины. В публикации подчеркнуто, что американский лидер уже давно говорит о ней как о стране, которая «не является жизненно важной для Соединенных Штатов».

Авторы материала также напомнили о модели поведения, которой известен Трамп. По их словам, он часто «устанавливает сроки, которые не соблюдает», и это вызывает сомнения в том, что пошлины начнут действовать спустя обещанные 50 дней.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме пригрозил, что введет «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из РФ и ее торговых партнеров. Президент США подчеркнул, что его государство уже потратило около $150 млрд на этот конфликт и поэтому хочет, чтобы он закончился.

20 июня агентство Bloomberg писало, что Трамп часто устанавливает сроки в «пару недель» для решения тех или иных вопросов, однако иногда их нарушает. Как указало издание, такую формулировку президент использует уже на протяжении нескольких лет. Он может либо не соблюсти назначенные им же сроки, или совсем забыть об обещаниях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных