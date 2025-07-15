NYT: с большей вероятностью Трамп не введет обещанные пошлины в отношении РФ

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме пригрозил, что введет «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из РФ и ее торговых партнеров. Президент США подчеркнул, что его государство уже потратило около $150 млрд на этот конфликт и поэтому хочет, чтобы он закончился.