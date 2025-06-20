Bloomberg: обещания решить проблемы за пару недель стали типичными для Трампа
Президент США Дональд Трамп часто устанавливает сроки в «пару недель» для решения тех или иных вопросов, однако иногда их нарушает, сообщило агентство Bloomberg. Такой комментарий авторы материала дали на высказывание Белого дома о том, что США в течение двух недель решат, будут ли наносить удары по Ирану.
Как отмечается в публикации, такую формулировку Трамп использует уже на протяжении нескольких лет. Он может либо не соблюсти назначенные им же сроки, или совсем забыть об обещаниях.
Комментарий касается заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая на брифинге передала позицию Трампа о том, что дипломатические отношения по ядерной сделке с Ираном возможны, а американский лидер в течение двух недель примет решение об ударах по иранским объектам.
28 мая Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, направленный на разрешение украинского конфликта. «Мы очень скоро поймем, тянет ли он [президент России Владимир Путин] время или нет, и если да – мы отреагируем по-другому. Это займет примерно полторы – две недели», – сказал тогда он, отказавшись от конкретных формулировок.