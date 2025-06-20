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Bloomberg: обещания решить проблемы за пару недель стали типичными для Трампа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп часто устанавливает сроки в «пару недель» для решения тех или иных вопросов, однако иногда их нарушает, сообщило агентство Bloomberg. Такой комментарий авторы материала дали на высказывание Белого дома о том, что США в течение двух недель решат, будут ли наносить удары по Ирану.

Как отмечается в публикации, такую формулировку Трамп использует уже на протяжении нескольких лет. Он может либо не соблюсти назначенные им же сроки, или совсем забыть об обещаниях.

Комментарий касается заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая на брифинге передала позицию Трампа о том, что дипломатические отношения по ядерной сделке с Ираном возможны, а американский лидер в течение двух недель примет решение об ударах по иранским объектам.

28 мая Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, направленный на разрешение украинского конфликта. «Мы очень скоро поймем, тянет ли он [президент России Владимир Путин] время или нет, и если да – мы отреагируем по-другому. Это займет примерно полторы – две недели», – сказал тогда он, отказавшись от конкретных формулировок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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