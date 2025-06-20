Bloomberg: обещания решить проблемы за пару недель стали типичными для Трампа

28 мая Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, направленный на разрешение украинского конфликта. «Мы очень скоро поймем, тянет ли он [президент России Владимир Путин] время или нет, и если да – мы отреагируем по-другому. Это займет примерно полторы – две недели», – сказал тогда он, отказавшись от конкретных формулировок.