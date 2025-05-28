Трамп: через две недели станет понятным ход урегулирования конфликта на Украине

Американский президент в очередной раз отметил, что это не его конфликт, но он хочет помочь его завершить. «Это не моя война. Это война Байдена, Зеленского и Путина. Это не война Трампа. Я здесь только ради одного – чтобы попытаться ее закончить и спасти 5000 жизней в неделю, а также сэкономить много денег, – объяснил он. – Только вдумайтесь: мы потратили $300 млрд – без контроля, без сдержек и противовесов. Они просто отправляли наличные. Можете себе представить, что произошло с этими деньгами. Я никогда в жизни не видел ничего подобного».