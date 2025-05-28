Трамп: через две недели станет понятным ход урегулирования конфликта на Украине

Трамп: через две недели станет понятным ход урегулирования конфликта на УкраинеОн объяснил отказ вводить новые санкции угрозой срыва переговорного процесса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, направленный на разрешение украинского конфликта.
В ходе общения с журналистами Трампа спросили, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет закончить конфликт. «Я не могу вам этого сказать, но узнаете об этом примерно через две недели, – сказал Трамп. – В течение двух недель. Мы очень скоро поймем, тянет ли он время или нет, и если да – мы отреагируем по-другому. Это займет примерно полторы-две недели».
Американский лидер подчеркнул, что спецпосланник Стивен Уиткофф проделывает «феноменальную работу, очень жестко ведет с ними [Россией] дела». «Похоже, они действительно хотят чего-то добиться, но пока не подписан документ – я ничего не могу утверждать. Никто не может, – сказал он. – Но вот что я могу сказать – я очень разочарован тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди прямо во время того, что можно назвать переговорами. Это вызывает у меня большое разочарование».
27 мая Трамп выступил с критикой в адрес российского руководства. 28 мая Кремль не стал комментировать заявление лидера США, в котором тот обвинил Путина в том, что он «играет с огнем».
На вопрос журналистов о возможных последствиях для России в свете его последних заявлений Трамп сказал: «Ну, я не буду говорить точно». «Но [мои] слова говорят сами за себя. Нас эта ситуация не устраивает», – объяснил он.
28 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Зарубину, что в Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности Трампа о происходящем в контексте противостояния РФ и Украины.
По его словам, Москва отслеживает все заявления американского лидера. В РФ видят, что Трампа не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов.
Минобороны РФ до этого сообщало, что с 20 мая Украина существенно увеличила интенсивность атак беспилотников по территории России. За период с 20 по 27 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 дрон. Эти атаки привели к ранениям среди мирного населения, включая женщин и детей.
В ответ российские военные провели серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Минобороны подчеркивает, что все цели были исключительно военными. В частности, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам дислокации наемников, а также предприятиям, производящим ракетное оружие и беспилотники.
О возможной встрече Путина и Зеленского
Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам между Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, если в этом будет необходимость. «Если это будет нужно – я приму участие, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с ними. – Думаю, на этом этапе мне бы хотелось, чтобы все было так пару месяцев назад, но сейчас мы работаем с президентом Путиным, и посмотрим, к чему это приведет».
Трамп отметил, что, по его мнению, переговоры идут в правильном направлении. «Думаю, у нас все идет неплохо, но посмотрим. Мне не нравится то, что происходит, – это точно. Мне не нравится, когда вижу, как ракеты запускают по городам. Это недопустимо. Мы этого не позволим», – добавил он.
28 мая пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что встреча двух президентов возможна по результатам конкретных договоренностей российской и украинской делегаций по разным направлениям. По его словам, изменений в принципиальной позиции относительно возможности такой встречи нет.
27 мая Келлог в эфире Fox News заявил, что встреча президентов Трампа, Путина и Зеленского может состояться в Женеве. Переговоры на таком уровне станут возможны, когда Москва передаст свои условия для заключения мирного соглашения, уточнил он. 25 мая La Repubblica писала, что встречу России и Украины в Женеве предложили организовать представители ряда европейских стран.
16 мая папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для проведения российско-украинских переговоров. 23 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что проводить российско-украинские переговоры в Ватикане было бы «неэлегантно», так как обе страны – православные.
О возможных новых санкциях против РФ
Трамп заявил, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.
Отвечая на вопрос, что ему мешает ввести новые санкции против России, Трамп сказал: «Только тот факт, что, как мне кажется, я близок к заключению сделки. Я не хочу все испортить таким шагом». «Позвольте сказать – я гораздо жестче, чем те, о ком вы говорите. Но нужно понимать, когда применять жесткие меры. Я считаю, что это может навредить соглашению», – добавил Трамп.
Американский президент в очередной раз отметил, что это не его конфликт, но он хочет помочь его завершить. «Это не моя война. Это война Байдена, Зеленского и Путина. Это не война Трампа. Я здесь только ради одного – чтобы попытаться ее закончить и спасти 5000 жизней в неделю, а также сэкономить много денег, – объяснил он. – Только вдумайтесь: мы потратили $300 млрд – без контроля, без сдержек и противовесов. Они просто отправляли наличные. Можете себе представить, что произошло с этими деньгами. Я никогда в жизни не видел ничего подобного».
27 мая Трамп выразил мнение, что если бы не его вмешательство, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Об этом он написал в социальной сети Truth Social. Трамп заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине.
27 мая газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампа ударов России по Украине.