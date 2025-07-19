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Дата нового раунда переговоров РФ и Украины пока не назначена

Ведомости

Дата нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не назначена, сроки будут согласованы позже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Дат пока нет, будет согласовано», – заявил собеседник агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 июля сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Зеленский также отметил, что для обеспечения прочного мира необходима встреча на высшем уровне и Украина готова к такому диалогу.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде переговоров российской и украинской делегаций планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись.

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал начать третий раунд переговоров Москвы и Киева и выразил готовность принять переговорщиков в Стамбуле после определения подходящих дат проведения встречи.

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