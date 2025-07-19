Дата нового раунда переговоров РФ и Украины пока не назначена

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 июля сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Зеленский также отметил, что для обеспечения прочного мира необходима встреча на высшем уровне и Украина готова к такому диалогу.