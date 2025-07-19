Зеленский: Киев предложил РФ провести переговоры на следующей неделе

Зеленский: Киев предложил РФ провести переговоры на следующей неделеПо его словам, Украина готова к диалогу на высшем уровне
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По словам украинского лидера, необходимо наращивать переговорную динамику и прилагать все усилия для достижения прекращения огня.
Президент Украины подчеркнул, что стороны продолжают соблюдать договоренности, достигнутые в ходе предыдущих переговоров в Стамбуле. В настоящее время готовится очередной обмен. Зеленский также отметил, что для обеспечения прочного мира необходима встреча на высшем уровне и Украина готова к такому диалогу.
17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде переговоров российской и украинской делегаций планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись.
На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал начать третий раунд переговоров Москвы и Киева и выразил готовность принять переговорщиков в Стамбуле после определения подходящих дат проведения встречи.