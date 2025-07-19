Зеленский: Киев предложил РФ провести переговоры на следующей неделе

Президент Украины подчеркнул, что стороны продолжают соблюдать договоренности, достигнутые в ходе предыдущих переговоров в Стамбуле. В настоящее время готовится очередной обмен. Зеленский также отметил, что для обеспечения прочного мира необходима встреча на высшем уровне и Украина готова к такому диалогу.