Эрдоган и Путин обсудили третий раунд переговоров с Украиной

Стамбул с мая принимает переговоры делегаций России и Украины. На текущий момент проведены два раунда встреч. 2 июня в Стамбуле состоялись последние переговоры. Тогда делегации обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Москва также объявила о решении передать Киеву 6060 тел военных.