Эрдоган и Путин обсудили третий раунд переговоров с Украиной

Эрдоган и Путин обсудили третий раунд переговоров с УкраинойПрезидент Турции выразил готовность принять делегации в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал начать третий раунд переговоров с Украиной и выразил готовность принять переговорщиков в Стамбуле после определения подходящих дат проведения встречи. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
Стороны также обсудили двусторонние отношения между странами, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган сообщил Путину, что Турция стремится обеспечить стабильность в Сирии. По его словам, столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды представляют угрозу для региона и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет арабской республики.
Стамбул с мая принимает переговоры делегаций России и Украины. На текущий момент проведены два раунда встреч. 2 июня в Стамбуле состоялись последние переговоры. Тогда делегации обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Москва также объявила о решении передать Киеву 6060 тел военных.
17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на следующем раунде переговоров планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. Представитель Кремля указал, что Россия все еще ждет предложений от Украины.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский дал поручение секретарю совета нацбезопасности Рустему Умерову активизировать «переговорный трек» с Россией.