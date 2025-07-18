Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный процесс с Россией

2 июня в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров с Украиной. Тогда стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Россия при этом объявила о решении передать украинской стороне 6060 тел военнослужащих. Их передача началась 11 июня и проходила в несколько этапов. Взамен Россия получила тела 78 своих павших бойцов. 16 июня Россия завершила передачу 6060 тел. После этого Минобороны РФ объявило, что готово передать еще 2239 погибших солдат и офицеров. 17 июля Мединский сообщил о передаче Киеву еще 1000 тел украинских солдат, российская сторона получила 19 тел.