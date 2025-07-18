Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный процесс с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю совета нацбезопасности Рустему Умерову активизировать «переговорный трек» с российской стороной. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
В ходе встречи Зеленский и Умеров обсудили работу совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Глава Украины также поручил главе ведомства продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию, а также проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 июля заявила, что Киев уклоняется от третьего раунда переговоров. «Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить», – сказала она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 июля заявил, что на следующем раунде переговоров планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. Он напомнил, что Россия все еще ждет предложений украинской стороны.
2 июня в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров с Украиной. Тогда стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Россия при этом объявила о решении передать украинской стороне 6060 тел военнослужащих. Их передача началась 11 июня и проходила в несколько этапов. Взамен Россия получила тела 78 своих павших бойцов. 16 июня Россия завершила передачу 6060 тел. После этого Минобороны РФ объявило, что готово передать еще 2239 погибших солдат и офицеров. 17 июля Мединский сообщил о передаче Киеву еще 1000 тел украинских солдат, российская сторона получила 19 тел.