Захарова: переговоры остановились из-за действий Киева
Киев уклоняется от третьего раунда переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А, видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить», – сообщила Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на следующем раунде переговоров планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись.
Песков напомнил, что Россия все еще ждет предложений украинской стороны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров 15 июля рассказал, что Россия уже предлагала Киеву начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня.