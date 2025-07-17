Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Захарова: переговоры остановились из-за действий Киева

Ведомости

Киев уклоняется от третьего раунда переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А, видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить», – сообщила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на следующем раунде переговоров планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись.

Песков напомнил, что Россия все еще ждет предложений украинской стороны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 15 июля рассказал, что Россия уже предлагала Киеву начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных