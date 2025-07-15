Лавров: Киев давно мог назначить дату третьего раунда переговоров
Российская сторона предлагала Киеву начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции СМИД ШОС.
«Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть, там бы уже и 30 дней осталось», – считает глава МИДа.
Глава МИДа считает, что текущий формат переговоров не исчерпал себя. «Они прекрасно знают нашу позицию, мы им говорили об этом, насчет исчерпанности формата. Он не исчерпан», – заявил Лавров.
Министр уточнил, что Россия продолжит действовать по сформированному президентом РФ Владимиром Путиным плану. И этот план заключается в гарантированном обеспечении законных интересов РФ в сфере безопасности и гарантированном обеспечении прав русских и русскоязычных, добавил министр.
О готовности России к переговорам 14 июля заявил и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам», – добавил он.
С мая 2025 г. Стамбул принимает российско-украинские переговоры. На текущий момент проведены два раунда переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что точная дата следующей встречи будет назначена после завершения масштабных обменов, о которых стороны договорились ранее.