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Spiegel: Зеленский мог предложить переговоры с РФ после договоренностей с США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский мог выдвинуть свое предложение по переговорам с Россией после соответствующих договоренностей с американской стороной, пишет Der Spiegel.

Зеленский 19 июля сообщил о предложении Киева провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Для обеспечения прочного мира, заявил он, необходима встреча на высшем уровне и Украина готова к такому диалогу.

За этим шагом Украины, как пишет Spiegel, «могут стоять договоренности с США». Издание указывает, что инициатива могла стать результатом недавнего визита в Киев спецпредставителя США Кита Келлогга. По данным Зеленского, в ходе встречи на этой неделе стороны обсудили мирное урегулирование конфликта и практические шаги для его приближения, а также усиление противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, совместное производство оружия, закупки оборонного вооружения совместно с Европой и новые санкции против России и ее соратников.

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