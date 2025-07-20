Spiegel: Зеленский мог предложить переговоры с РФ после договоренностей с США

За этим шагом Украины, как пишет Spiegel, «могут стоять договоренности с США». Издание указывает, что инициатива могла стать результатом недавнего визита в Киев спецпредставителя США Кита Келлогга. По данным Зеленского, в ходе встречи на этой неделе стороны обсудили мирное урегулирование конфликта и практические шаги для его приближения, а также усиление противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, совместное производство оружия, закупки оборонного вооружения совместно с Европой и новые санкции против России и ее соратников.