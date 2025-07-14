Зеленский обсудил с Келлогом поставки ПВО и новые санкции против России

Зеленский обсудил с Келлогом поставки ПВО и новые санкции против РоссииПрезидент Украины назвал продуктивной встречу со спецпредставителем Трампа
В ходе встречи президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель американского лидера Кит Келлог обсудили мирное урегулирование конфликта и практические шаги для его приближения. Об этом рассказал украинский глава в своем Telegram-канале.
В частности, участники встречи обсудили усиление противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, совместное производство оружия, закупки оборонного вооружения совместно с Европой, а также новые санкции против России и ее соратников. «Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет», – написал украинский президент.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок оружия. В рамках соглашения Вашингтон будет продавать вооружение Североатлантическому альянсу, а НАТО направит его Киеву. Также на 14 июля Трамп анонсировал некое важное заявление по поводу России.
14 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Келлог прибыл в Киев. По его словам, стороны планировали обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Ожидается, что спецпредставитель американского президента проведет на Украине целую неделю.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил о важности для России того, чтобы Келлог как представитель команды Трампа продолжил усилия по посредничеству в рамках урегулирования конфликта на Украине.