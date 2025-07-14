Зеленский обсудил с Келлогом поставки ПВО и новые санкции против России

В частности, участники встречи обсудили усиление противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, совместное производство оружия, закупки оборонного вооружения совместно с Европой, а также новые санкции против России и ее соратников. «Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет», – написал украинский президент.