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Зеленский обсудил с Келлогом поставки ПВО и новые санкции против России

Президент Украины назвал продуктивной встречу со спецпредставителем Трампа
Ведомости

В ходе встречи президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель американского лидера Кит Келлог обсудили мирное урегулирование конфликта и практические шаги для его приближения. Об этом рассказал украинский глава в своем Telegram-канале.

В частности, участники встречи обсудили усиление противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, совместное производство оружия, закупки оборонного вооружения совместно с Европой, а также новые санкции против России и ее соратников. «Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет», – написал украинский президент.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок оружия. В рамках соглашения Вашингтон будет продавать вооружение Североатлантическому альянсу, а НАТО направит его Киеву. Также на 14 июля Трамп анонсировал некое важное заявление по поводу России.

14 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Келлог прибыл в Киев. По его словам, стороны планировали обсудить вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Ожидается, что спецпредставитель американского президента проведет на Украине целую неделю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил о важности для России того, чтобы Келлог как представитель команды Трампа продолжил усилия по посредничеству в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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