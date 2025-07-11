СМИ: Кит Келлог 14 июля приедет на Украину на неделю
Спецпредставитель Белого дома Кит Келлог приедет на Украину 14 июля, пишет украинское издание «Страна».
Келлог сообщил прессе, что проведет в республике целую неделю.
В этот же день, 14 июля, президент США Дональд Трамп намерен сделать «важное заявление по поводу России», о чем он сказал в интервью NBC News. Подробностей насчет будущего заявления американский лидер не приводил. По его словам, он разочарован в России.
9 июля газета Politico писала, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких санкций против РФ. В частности, предполагается зафиксировать пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы. 10 июля госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон рассматривает введение новых антироссийских санкций в качестве возможного варианта.