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Спецпредставитель президента США Келлог прибыл в Киев

Ведомости

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ермак уточнил, что стороны будут обсуждать вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом.

11 июля Келлог сообщил, что приедет на Украину 14 июля и проведет в стране целую неделю.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет предстоящего заявления американский глава не приводил. При этом он выразил разочарованность в России. На вопрос журналистов о реакции на ночной удар российских сил по Киеву Трамп заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». Также он пообещал России «маленький сюрприз».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что в Кремле ожидают «важное заявление по России», которое анонсировал Трамп, чтобы понять, что он имел в виду.

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