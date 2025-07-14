Спецпредставитель президента США Келлог прибыл в Киев
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Ермак уточнил, что стороны будут обсуждать вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом.
В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет предстоящего заявления американский глава не приводил. При этом он выразил разочарованность в России. На вопрос журналистов о реакции на ночной удар российских сил по Киеву Трамп заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». Также он пообещал России «маленький сюрприз».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что в Кремле ожидают «важное заявление по России», которое анонсировал Трамп, чтобы понять, что он имел в виду.