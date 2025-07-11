Трамп о России: вы еще увидите, что будет происходить
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о его реакции на ночной удар ВС РФ по Киеву сказал, что «что-то произойдет».
«Вы еще увидите, что будет происходить», – сказал он.
11 июля американский лидер также анонсировал «важное заявление по поводу России», которое он сделает 14 июля. Президент отметил свое разочарование поведением Москвы, а также сообщил о новой сделке между Америкой, НАТО и Украиной насчет поставок оружия из США, достигнутой на саммите альянса в июне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал бизнесом решение президента США Дональда Трампа продавать оружие странам НАТО, чтобы те поставляли его Украине.
Агентство Reuters также писало, что Трамп может впервые с начала второго президентского срока распорядиться направить Украине военную помощь в рамках своих должностных полномочий. Речь идет о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн.
10 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев и его окрестности пострадали от примерно десятичасового удара России. По его словам, с использованием более 400 ракет и беспилотников ВС РФ поразили также объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.