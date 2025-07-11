Трамп о России: вы еще увидите, что будет происходить

11 июля американский лидер также анонсировал «важное заявление по поводу России», которое он сделает 14 июля. Президент отметил свое разочарование поведением Москвы, а также сообщил о новой сделке между Америкой, НАТО и Украиной насчет поставок оружия из США, достигнутой на саммите альянса в июне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал бизнесом решение президента США Дональда Трампа продавать оружие странам НАТО, чтобы те поставляли его Украине.