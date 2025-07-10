Зеленский подтвердил массированный удар по Киеву и его окрестностям
Зафиксирован массированный удар по Киеву и нескольким областям Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Он длился около 10 часов.
По словам главы республики, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области пострадали от ударов. Он написал, что было использовано более 400 ракет и беспилотников.
«Партнеры должны быстрее вкладывать средства в производство оружия и развитие технологий», – также заявил Зеленский и призвал страны вводить новые санкции против РФ.
10 июля издание Politico сообщило, что в Киеве пытаются договориться о телефонном звонке министров обороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета. При этом Вашингтон пока не дает согласия на проведение диалога. По данным издания, попытки Украины связаться с Хегсетом начались с официального заявления США о приостановке поставок зенитных ракет и высокоточного оружия, которые уже должны были отправляться в Киев.