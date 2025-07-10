Зеленский подтвердил массированный удар по Киеву и его окрестностям

10 июля издание Politico сообщило, что в Киеве пытаются договориться о телефонном звонке министров обороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета. При этом Вашингтон пока не дает согласия на проведение диалога. По данным издания, попытки Украины связаться с Хегсетом начались с официального заявления США о приостановке поставок зенитных ракет и высокоточного оружия, которые уже должны были отправляться в Киев.