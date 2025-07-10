Politico: Киев не может добиться разговора глав минобороны США и Украины
Украинская сторона пытается связаться с Вашингтоном и договориться о проведении телефонного разговора министра обороны Рустема Умерова и Пита Хегсета, но США пока не дают согласие, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.
Как отмечено в публикации, попытки Украины согласовать диалог начались с официального заявления США о приостановке поставок зенитных ракет и высокоточного оружия, которые уже должны были отправляться в Киев. Это произошло «без предупреждения» украинской стороны.
Информация о приостановке поставок появилась в начале июля. Причиной были названы опасения, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. 9 июля телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Хегсет единолично принял это решение и не поставил Белый дом в известность. Это, по данным издания, вызвало «переполох» в офисе президента США Дональда Трампа.
8 июля глава государства заявил, что не знает, кто дал разрешение на приостановку военной помощи Украине. В тот же день портал Axios писал, что Трамп пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также помочь найти другие источники поставок.