Politico: Киев не может добиться разговора глав минобороны США и Украины

Информация о приостановке поставок появилась в начале июля. Причиной были названы опасения, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. 9 июля телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Хегсет единолично принял это решение и не поставил Белый дом в известность. Это, по данным издания, вызвало «переполох» в офисе президента США Дональда Трампа.