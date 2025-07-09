CNN: Хегсет не предупредил Белый дом о приостановке поставок оружия Киеву

4 июля NBC News со ссылкой на источники сообщал, что решение о приостановке американской военной помощи Украине было принято Хегсетом единолично. По данным источников телеканала, это будет уже третий раз, когда министр обороны США самостоятельно прекращал поставки помощи Украине, сообщили собеседники телеканала. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.