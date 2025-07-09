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CNN: Хегсет не предупредил Белый дом о приостановке поставок оружия Киеву

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет не поставил Белый дом в известность о том, что он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это «вызвало переполох» в администрации президента Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников.

Отмечается, что после приостановки поставок администрация Трампа «пыталась понять, почему была введена пауза, и объяснить это конгрессу и украинскому правительству». Сам президент США заявил, что не ответственен за это решение.

CNN обращает внимание, что сложившаяся ситуация подчеркивает «зачастую бессистемный процесс принятия политических решений» в американской администрации. В материале говорится, что в феврале 2025 г. Хегсет также приостанавливал поставки американского оружия на Украину, «застав врасплох» высокопоставленных чиновников в сфере нацбезопасности.

По словам собеседников телеканала, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также не были проинформированы заранее о паузе в поставках. Они узнали о ней из сообщений в прессе.

4 июля NBC News со ссылкой на источники сообщал, что решение о приостановке американской военной помощи Украине было принято Хегсетом единолично. По данным источников телеканала, это будет уже третий раз, когда министр обороны США самостоятельно прекращал поставки помощи Украине, сообщили собеседники телеканала. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что приостановка поставок боеприпасов Киеву связана с общей проверкой военной помощи в Пентагоне. На вопрос, было ли решение приостановить поставки оружия Украине принято президентом или Пентагон действовал без его одобрения, Левитт ответила, что «ни то, ни другое не соответствует действительности». В этот же день Трамп объявил, что поставит Киеву больше вооружений.

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