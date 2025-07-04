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NBC News: Хегсет единолично принял решение приостановить военную помощь Украине

Ведомости

Решение о приостановке военной помощи Украине со стороны США принял единолично глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Это будет уже третий случай, когда министр обороны США самостоятельно прекращал поставки помощи Украине, сообщили собеседники телеканала. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

Официальной причиной приостановки поставок вооружений была названа нехватка запасов боеприпасов США. Собеседники NBC News рассказали, что анализ, проведенный высокопоставленными военными, показал, что пакет помощи Украине не поставит под угрозу собственные запасы боеприпасов американских военных.

1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

3 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 г.

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