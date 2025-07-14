Трамп подтвердил планы по отправке Киеву комплексов Patriot

На прошедшей неделе Трамп заявлял, что Киев получит дополнительное вооружение, которое будет носить преимущественно оборонительный характер. 4 июля Трамп говорил, что разочарован телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что российский лидер не стремится к завершению конфликта на Украине.