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Трамп подтвердил планы по отправке Киеву комплексов Patriot

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается отправить Украине комплексы Patriot. Об этом он заявил Fox News.

«По сути, мы собираемся поставить им различное высокотехнологичное вооружение, а они нам заплатят 100% стоимости», – сказал Трамп.

По его словам, для США это бизнес, а платить будет Европа. Трамп также добавил, что Путин «красиво говорит», но американскому лидеру не нравятся удары по Украине.

Axios пишет, что 14 июля Трамп объявит о новых поставках оружия Украине. Предполагается, что новый пакет включит в себя наступательное вооружение.

На прошедшей неделе Трамп заявлял, что Киев получит дополнительное вооружение, которое будет носить преимущественно оборонительный характер. 4 июля Трамп говорил, что разочарован телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, так как считает, что российский лидер не стремится к завершению конфликта на Украине.

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