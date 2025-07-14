Песков: важно, чтобы Келлог в Киеве продолжил посреднические усилия США

11 июля Трамп объявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей о предстоящем заявлении он не приводил. При этом президент США выразил разочарованность в России. На вопрос о реакции на ночной удар российских военных по Киеву Трамп заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». И пообещал России «маленький сюрприз».