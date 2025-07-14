Песков: важно, чтобы Келлог в Киеве продолжил посреднические усилия США
России важно, чтобы спецпредставитель президента США Кит Келлог как представитель команды американского главы Дональда Трампа продолжил усилия по посредничеству в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили об ожиданиях Москвы от визита Келлога в Киев.
«В первую очередь это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников», – подчеркнул Песков.
14 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Келлог прибыл в Киев. По его словам, стороны будут обсуждать вопросы обороны, укрепления безопасности, оружия, санкций и усиления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Ожидается, что спецпредставитель американского президента проведет на Украине целую неделю.
11 июля Трамп объявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей о предстоящем заявлении он не приводил. При этом президент США выразил разочарованность в России. На вопрос о реакции на ночной удар российских военных по Киеву Трамп заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». И пообещал России «маленький сюрприз».
Песков говорил, что в Кремле ожидают «важное заявление по России», которое анонсировал Трамп, чтобы понять, что американский глава имел в виду.