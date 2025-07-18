В Кремле согласились с необходимостью динамики в переговорном процессе с Киевом
В Кремле позитивно оценили необходимость активизации переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – добавил он.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил секретарю совета нацбезопасности Рустему Умерову активизировать «переговорный трек» с РФ.
Песков накануне заявил, что на следующем раунде переговоров планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. Он напомнил, что Россия все еще ждет предложений украинской стороны.