Зеленский расширил состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский соответствующим указом определил состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на документ сообщает украинское издание «Страна».
Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также включены 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ и разведки. Ранее в делегацию входили 12 человек.
22 июля «Интерфакс» со ссылкой на источники в Москве и Стамбуле писал, что третий раунд переговоров Москвы и Киева может состояться 23 июля. Эту дату собеседники агентства назвали предполагаемым «основным переговорным днем». Эту же дату обозначил и президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что основными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств.
Кремль эту дату не подтвердил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что нет поводов ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда. По его мнению, договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью в текущей ситуации.