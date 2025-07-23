Зеленский расширил состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ

22 июля «Интерфакс» со ссылкой на источники в Москве и Стамбуле писал, что третий раунд переговоров Москвы и Киева может состояться 23 июля. Эту дату собеседники агентства назвали предполагаемым «основным переговорным днем». Эту же дату обозначил и президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что основными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств.