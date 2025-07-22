«Интерфакс»: переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Стамбуле
Позже источник агентства «РИА Новости» отметил, что встреча делегаций может начаться 23 июля во дворце Чираган в 19:00 мск. При этом он подчеркнул, что дата и время еще не окончательные, этот вопрос сейчас уточняется. Сами переговоры, по данным агентства, будут проходить в течение одного дня.
Такую же дату объявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Позже он рассказал, что в состав переговорной группы также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и администрации президента. По его словам, главными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств.
Агентство ТАСС со ссылкой на источники писало, что проведение переговоров планируется на 24-25 июля. Затем издание поделилось информацией о встрече делегаций 24 июля с возможным прилетом представителей России и Украины в Стамбул 23 июля. Еще позже источник агентства в стамбульском дворце Чираган сообщил, что встреча делегаций запланирована именно на 23 июля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 июля, что ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда переговоров повода нет, однако договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью в текущей ситуации.