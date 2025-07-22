«Интерфакс»: переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Стамбуле

Позже источник агентства «РИА Новости» отметил, что встреча делегаций может начаться 23 июля во дворце Чираган в 19:00 мск. При этом он подчеркнул, что дата и время еще не окончательные, этот вопрос сейчас уточняется. Сами переговоры, по данным агентства, будут проходить в течение одного дня.