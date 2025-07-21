Зеленский рассказал о планах провести переговоры с РФ 23 июля

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. В результате представители сторон договорились о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также приняли решение об обмене всеми тяжелоранеными и тяжелобольными пленными и солдатами младше 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.