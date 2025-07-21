Зеленский рассказал о планах провести переговоры с РФ 23 июля
Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций запланирован на 23 июля в Стамбуле, сообщил в вечернем обращении в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня я обсудил с [главой украинской делегации] Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду», – сказал он.
21 июля Зеленский также отметил, что в повестку третьего раунда переговоров войдут такие темы, как обмен пленными, возвращение детей и подготовка встречи президентов двух стран. 27 июня российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, назвал в качестве предмета встречи обсуждение вариантов меморандума РФ и Украины. По его словам, сейчас документы прямо противоположны.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. В результате представители сторон договорились о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также приняли решение об обмене всеми тяжелоранеными и тяжелобольными пленными и солдатами младше 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.