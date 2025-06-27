Путин назвал тему следующих переговоров с Украиной

Меморандум российской стороны разделен на три раздела. Первый – это основные параметры окончательного урегулирования. Второй раздел – условия прекращения огня. А третий раздел – последовательность шагов и сроки их осуществления. В документе предлагается два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов в их административных границах. Второй же включает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины. Россия в меморандуме также отметила важность сохранения Украиной нейтралитета и безъядерного статуса.