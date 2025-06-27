Путин назвал тему следующих переговоров с Украиной

Путин назвал тему следующих переговоров с УкраинойПосле завершения обменов стороны обсудят меморандумы
Российский и украинский проекты меморандума об урегулировании прямо противоположны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Минске. Трансляцию проводит Кремль.
Он рассказал, что предметом третьего раунда переговоров с Киевом станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент добавил, что главы переговорных групп находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.
«Я бы не хотел детализировать, считаю вредным предварять результаты переговоров», — заключил Путин.
Как отметил глава государства, Россия готова к третьему туру переговоров. Но перед их началом надо завершить обмены пленными и погибшими.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.
Меморандум российской стороны разделен на три раздела. Первый – это основные параметры окончательного урегулирования. Второй раздел – условия прекращения огня. А третий раздел – последовательность шагов и сроки их осуществления. В документе предлагается два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов в их административных границах. Второй же включает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины. Россия в меморандуме также отметила важность сохранения Украиной нейтралитета и безъядерного статуса.
Украина же настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в воздухе, на суше и на море как обязательном условии для начала мирных переговоров. Киев также потребовал надежных гарантий от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах. Украинская сторона подчеркнула, что не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в Евросоюз и НАТО.