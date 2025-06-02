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Опубликована полная версия меморандума Украины на переговорах с Россией

Ведомости

Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер обнародовал полную версию проекта меморандума Украины, подготовленного для урегулирования конфликта с Россией. Документ доступен на украинском и английском языках и состоит из пяти ключевых разделов.

Первый параграф – это ключевые принципы соглашения и процесса переговоров. Второй – согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров. Третий – прекращение огня. Четвертый – меры по укреплению доверия. А пятый – встреча лидеров.

Основные положения меморандума:

  • Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в воздухе, на суше и на море как обязательном условии для начала мирных переговоров.

  • Переговоры должны привести к созданию устойчивой системы безопасности, которая исключит возможность повторения конфликта.

  • Украина требует надежных гарантий от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах.

  • Киев подчеркнул, что не обязан сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО.

  • Некоторые санкции против РФ могут быть сняты, но только поэтапно. Вводится механизм snapback – автоматическое восстановление ограничений в случае нарушений. Замороженные активы России предлагается использовать для восстановления Украины.

  • Президенты России и Украины должны встретиться для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

2 июня Россия и Украина проводят очередной раунд переговоров в Стамбуле. Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую сторону возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Перед началом встречи глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что стороны обсудят условия перемирия, возможную встречу лидеров РФ и Украины, а также вопросы обмена пленными и гражданскими лицами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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