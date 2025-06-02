Опубликована полная версия меморандума Украины на переговорах с Россией
Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер обнародовал полную версию проекта меморандума Украины, подготовленного для урегулирования конфликта с Россией. Документ доступен на украинском и английском языках и состоит из пяти ключевых разделов.
Первый параграф – это ключевые принципы соглашения и процесса переговоров. Второй – согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров. Третий – прекращение огня. Четвертый – меры по укреплению доверия. А пятый – встреча лидеров.
Основные положения меморандума:
Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в воздухе, на суше и на море как обязательном условии для начала мирных переговоров.
Переговоры должны привести к созданию устойчивой системы безопасности, которая исключит возможность повторения конфликта.
Украина требует надежных гарантий от международного сообщества, которое должно активно участвовать в переговорах.
Киев подчеркнул, что не обязан сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО.
Некоторые санкции против РФ могут быть сняты, но только поэтапно. Вводится механизм snapback – автоматическое восстановление ограничений в случае нарушений. Замороженные активы России предлагается использовать для восстановления Украины.
Президенты России и Украины должны встретиться для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.
2 июня Россия и Украина проводят очередной раунд переговоров в Стамбуле. Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую сторону возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Перед началом встречи глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что стороны обсудят условия перемирия, возможную встречу лидеров РФ и Украины, а также вопросы обмена пленными и гражданскими лицами.