Что содержит российский меморандум по украинскому урегулированию

Что содержит российский меморандум по украинскому урегулированиюПереданный Киеву документ разделен на три основных блока
Стало известно полное содержание российского меморандума по украинскому урегулированию. Документ, состоящий из трех страниц, опубликовали «РИА Новости», ТАСС и RT.
Меморандум РФ разделен на три раздела. Первый – это основные параметры окончательного урегулирования. Второй раздел – условия прекращения огня. А третий раздел – последовательность шагов и сроки их осуществления.
Основные положения российского меморандума по урегулированию
Предлагается два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов в их административных границах. Второй (пакетное предложение) включает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации, отказ от поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, а также исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.
Нейтралитет Украины. Страна должна отказаться от вступления в военные союзы, включая НАТО.
Запрет на военную деятельность других государств на территории Украины.
Безъядерный статус Украины с установлением запрета на прием, транзит и размещение на территории страны ядерного оружия.
Установление предельной численности ВСУ.
Обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, придание русскому языку статус официального, запрет героизации нацизма.
Взаимный отказ от претензий в связи с ущербом, нанесенным в ходе боевых действий.
Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.
До этого корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер обнародовал полную версию проекта украинского меморандума, подготовленного для урегулирования конфликта с Россией. Документ доступен на украинском и английском языках и состоит из пяти разделов.
В документе Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в качестве обязательного условия для начала мирных переговоров. Также они требуют надежных гарантий от международного сообщества. Киев подчеркивает, что не обязан сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Также Украина настаивает на встрече президентов для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.
Вторая встреча переговорщиков России и Украины состоялась 2 июня во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле. Она продолжалась более часа.
Открывая встречу, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что делегации затронут вопросы прекращения огня, обмена военнопленными и гражданскими лицами, а также обсудят подготовку к возможным переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Россию на переговорах представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров.
По итогам встречи Мединский сообщил, что российская сторона предложила Киеву локальное прекращение огня на два–три дня для проведения обмена телами погибших. Кроме того, Москва анонсировала подготовку крупнейшего обмена пленными за все время конфликта.
В рамках обсуждений украинская делегация передала список детей, которых требует вернуть, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Зеленский ранее отметил, что стороны обменялись проектами документов по урегулированию конфликта и приступили к планированию нового обмена пленными. Умеров уточнил, что стороны договорились об обмене всех тяжелораненых и больных пленных, а также лиц в возрасте до 25 лет.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел 16 мая также в Стамбуле. Тогда стороны договорились продолжить диалог, подготовить позиции по ключевым вопросам и провести обмен пленными по схеме «1000 на 1000».