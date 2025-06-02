Что содержит российский меморандум по украинскому урегулированию

В документе Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в качестве обязательного условия для начала мирных переговоров. Также они требуют надежных гарантий от международного сообщества. Киев подчеркивает, что не обязан сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Также Украина настаивает на встрече президентов для обсуждения ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.