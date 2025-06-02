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Как иностранные СМИ отреагировали на второй раунд переговоров России и Украины

Стороны обменялись документами об урегулировании и готовятся к освобождению пленных
София Векслер
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась более одного часа. Российскую делегацию на переговорах, как и в ходе первого раунда, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров. 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам переговоров стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и начали подготовку нового освобождения пленных. Умеров уточнил, что переговорщики достигли договоренности об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет. Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе. Кроме того, Москва получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.

«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на прошедшие переговоры.

«Ожидания прорыва в понедельник были низкими. Украина рассматривает подход России на сегодняшний день как попытку заставить ее капитулировать, чего Киев никогда не сделает, в то время как Москва, которая в мае продвигалась на поле боя самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, заявляет, что Киев должен согласиться на мир на условиях России или столкнуться с потерей еще большей территории».

«Усилия США по подталкиванию обеих сторон к принятию перемирия пока не увенчались успехом. Украина согласилась на этот шаг, но Кремль фактически отклонил его. <...> Недавние комментарии высокопоставленных чиновников обеих стран указывают на то, что они по-прежнему далеки от согласия по ключевым условиям прекращения военных действий».

«Эта встреча стала лишь второй публичной встречей двух воюющих сторон с начала конфликта и последовала за первым раундом переговоров в мае. Перспективы мира остаются отдаленными, несмотря на многомесячные усилия президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается отсутствием прогресса. Москва до сих пор сопротивляется предложению США о 30-дневном прекращении огня».

«Москва и Киев ведут переговоры под давлением президента Трампа, который то уговаривал, то упрекал лидеров обеих стран. Но Россия и Украина занимают твердую позицию, и ни одна из сторон, как ожидается, не представит на переговорах условия, приемлемые для другой стороны. Пока переговоры заходят в тупик, на поле боя усиливаются атаки».

«После первого раунда переговоров в турецком городе в прошлом месяце – первых между враждующими странами с 2022 г. – обе стороны согласились обменяться своими условиями для полного прекращения огня и потенциально долгосрочного мира. <...> Пока не ясно, упростит ли воздушный рейд Украины в воскресенье этот путь или сделает его более тернистым».

«Делегации не пожали друг другу руки и не продемонстрировали никаких признаков прогресса в достижении потенциального соглашения. <...> Неуступчивость России разочаровала президента США Дональда Трампа, который хвастался, что сможет разрешить конфликт в первый же день своего пребывания в должности, и полагал, что его тесные отношения с Путиным помогут достичь соглашения».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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