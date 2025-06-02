Как иностранные СМИ отреагировали на второй раунд переговоров России и Украины

Как иностранные СМИ отреагировали на второй раунд переговоров России и УкраиныСтороны обменялись документами об урегулировании и готовятся к освобождению пленных
Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась более одного часа. Российскую делегацию на переговорах, как и в ходе первого раунда, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам переговоров стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и начали подготовку нового освобождения пленных. Умеров уточнил, что переговорщики достигли договоренности об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет. Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе. Кроме того, Москва получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.
«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на прошедшие переговоры.
«Ожидания прорыва в понедельник были низкими. Украина рассматривает подход России на сегодняшний день как попытку заставить ее капитулировать, чего Киев никогда не сделает, в то время как Москва, которая в мае продвигалась на поле боя самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, заявляет, что Киев должен согласиться на мир на условиях России или столкнуться с потерей еще большей территории».
«Усилия США по подталкиванию обеих сторон к принятию перемирия пока не увенчались успехом. Украина согласилась на этот шаг, но Кремль фактически отклонил его. <...> Недавние комментарии высокопоставленных чиновников обеих стран указывают на то, что они по-прежнему далеки от согласия по ключевым условиям прекращения военных действий».
«Эта встреча стала лишь второй публичной встречей двух воюющих сторон с начала конфликта и последовала за первым раундом переговоров в мае. Перспективы мира остаются отдаленными, несмотря на многомесячные усилия президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается отсутствием прогресса. Москва до сих пор сопротивляется предложению США о 30-дневном прекращении огня».
«Москва и Киев ведут переговоры под давлением президента Трампа, который то уговаривал, то упрекал лидеров обеих стран. Но Россия и Украина занимают твердую позицию, и ни одна из сторон, как ожидается, не представит на переговорах условия, приемлемые для другой стороны. Пока переговоры заходят в тупик, на поле боя усиливаются атаки».
«После первого раунда переговоров в турецком городе в прошлом месяце – первых между враждующими странами с 2022 г. – обе стороны согласились обменяться своими условиями для полного прекращения огня и потенциально долгосрочного мира. <...> Пока не ясно, упростит ли воздушный рейд Украины в воскресенье этот путь или сделает его более тернистым».
«Делегации не пожали друг другу руки и не продемонстрировали никаких признаков прогресса в достижении потенциального соглашения. <...> Неуступчивость России разочаровала президента США Дональда Трампа, который хвастался, что сможет разрешить конфликт в первый же день своего пребывания в должности, и полагал, что его тесные отношения с Путиным помогут достичь соглашения».