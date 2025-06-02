Как иностранные СМИ отреагировали на второй раунд переговоров России и Украины

«Ожидания прорыва в понедельник были низкими. Украина рассматривает подход России на сегодняшний день как попытку заставить ее капитулировать, чего Киев никогда не сделает, в то время как Москва, которая в мае продвигалась на поле боя самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, заявляет, что Киев должен согласиться на мир на условиях России или столкнуться с потерей еще большей территории».