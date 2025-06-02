Украина и РФ договорились об обмене лицами до 25 лет и тяжелобольными пленными
В ходе переговоров в Стамбуле представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил глава минобороны Украины Рустем Умеров, его слова передает интернет-издание «Страна».
В Турции завершился второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке, сообщал ТАСС. В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что на переговорах украинская делегация передала российской стороне список украинских детей, которых Киев требует вернуть. Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового освобождения пленных.
На переговорах Россию представили помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил министр обороны страны Рустем Умеров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.