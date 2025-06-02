Украина и РФ договорились об обмене лицами до 25 лет и тяжелобольными пленными

В ходе переговоров в Стамбуле представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил глава минобороны Украины Рустем Умеров, его слова передает интернет-издание «Страна».