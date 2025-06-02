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Мединский: меморандум России не является ультиматумом

Ведомости

Меморандум, который российская сторона передала Украине, не является ультиматумом.Об этом заявил глава делегации РФ, помощник российского президента Владимир Мединский. Его слова передает ТАСС. 

Он отметил, что это предложение, которое может позволить достичь мира между странами или, по меньшей мере, сделать к нему шаг, добившись прекращения огня.

2 июня в Турции прошли вторые переговоры РФ и Украины. Встреча продолжалась больше часа и проходила на русском языке.

Мединский по итогам встречи заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два-три дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили обмены. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах Киев передал российской делегации список украинских детей, которых сторона требует вернуть. Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового обмена пленными. Глава минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что в ходе переговоров представители России и Украины договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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